13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と斎藤雅樹氏が、同日のオリックス戦に勝利し、連敗を4で止めた阪神について言及した。

阪神は初回に佐藤輝明の適時二塁打、4回に大山悠輔の犠飛で追加点を挙げると、6回にも熊谷敬宥の2点適時二塁打で、先発・高橋遥人に4点を援護。その裏、高橋遥人が3点を失うも6回3失点と最低限の役割を果たす。

4－3の7回に登板した畠世周が4－3の7回二死一、二塁で、太田椋に2ボール1ストライクの場面にアクシデントで降板。ここで木下里都がマウンドに上がり、太田を空振り三振に仕留めピンチを脱した。9回に2点を奪った阪神は、3点リードの9回裏、ドリスが締めて連敗を止めた。

谷沢氏は「畠が途中で降りて、木下があの場面でよく抑えたよ」と評価し、斎藤雅樹氏も「カウントも2ボール1ストライク。このバッターを抑えるのは厳しいところでしたけど、最後真ん中まっすぐ、勝負いったと思うんですよ。度胸がありますね」と絶賛した。

谷沢氏は「阪神はここのところ藤川監督が退場したり、色々と勝ち運に恵まれないゲームが多く続きましたけど、今日の1勝でやっと払拭したんじゃないかな」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』