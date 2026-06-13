福岡ソフトバンクホークスのアレクサンダー・アルメンタが14日、本拠地で行われる東京ヤクルトスワローズ戦に先発登板する。

5月25日に支配下登録されたばかりの21歳左腕は、メキシコ出身の育成選手としてホークスに加入し、着実に成長を遂げてきた期待の逸材だ。その才能を早くから見出し、日本へ連れてきたのが、ホークスの萩原健太・中南米担当スカウトである。

萩原スカウトが発掘した選手として、いまやNPBを代表する左腕となったリバン・モイネロの存在はよく知られている。来日当初はキューバからやってきた無名の育成選手だったモイネロは、2025年シーズンにチームの日本一奪還に大きく貢献し、MVPも獲得。その圧倒的な投球で、多くのファンに強烈な印象を残した。

現在もドミニカ共和国を拠点に、中南米各国を飛び回りながら逸材を発掘する萩原スカウト。アルメンタをはじめとする若き才能の獲得には、どのような狙いがあったのか。MLB球団との競争、キューバやメキシコの野球事情、育成年代を見る上で必要な視点について話を聞いた。

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「本当に16歳？」。アルメンタ獲得を決めた“一目惚れ”

昨年はキューバからジョナサン・モレノ（18歳・右投右打）という育成選手を獲得しました。これで、現状で私が獲得に携わった選手がモイネロと6人の育成選手で計7選手ということになります。

育成選手の中からそろそろ支配下に上がる選手が出てほしいところですが、今年はアレクサンダー・アルメンタ（21歳・メキシコ・左投左打）に期待したいです（＊注 5月25日に支配下登録）。春季キャンプで会ったときにはWBCのメキシコ代表合流直前でしたが、非常にやる気に満ちていましたね。もちろん投げているボールも素晴らしいので充分に上でもやれると思います。

このアルメンタに関して16歳でメキシカンリーグデビューしている選手で、私が最初に見たのは動画でしたが「本当に16歳？」と思ったのが第一印象です。そしてメキシコへ足を運び実際に投球を見て、この選手は化けると感じ、ほぼ一目惚れという感じで獲得に動き出しました。MLB球団の動きも感じたので時間をかけずに一気に話を進めました。今までNPB球団がメキシコの育成年代の選手を獲得したことがなかったこともあり、アルメンタの獲得はメキシコ球界の関係者からは驚かれましたし、MLBのスカウトたちには警戒されるようになりましたね（苦笑）。

アルメンタはメキシコの太平洋側に位置するシナロア州のロス・モチスという街の出身ですが、ここはメキシコ国内でも野球が盛んなところで、同じホークスのロベルト・オスナやシアトル・マリナーズのクローザーのアンドレス・ムニョスなども輩出しています。

私は毎シーズンオフに自分が獲得した選手の実家に必ず顔を出すようにしており、昨年の12月にもアルメンタの実家を訪問しました。お父さんは現地のコカ・コーラの工場でドライバーをしており、特別裕福でも貧しくもない、ごく普通の家庭といった感じでしょうか。ただ、ご両親の考え方、教育がしっかりしているのがアルメンタにいい影響を与えていると思います。日本でいえば高校1，2年生の歳で言葉の分からない国へやってくるわけですから覚悟はあったと思いますが、そこから今年で5年目、日本の大学4年生、ドラフト1位候補とも引けを取っていませんし、アメリカでもトッププロスペクトと言えるくらいの段階まで成長してくれました。

「見つかった」と焦ったモレノの急成長。中南米で逸材を探す難しさ

そして、昨年獲得したモレノですが、こちらも早くから目を付けていた選手で、キューバのアンダー世代のリーグ戦、国際試合を追いかけていました。ただ、昨年沖縄で開催されたU-18のワールドカップで大活躍し、一気に評価が上がったときにはさすがに「見つかった」と少し焦りました（笑）。

MLB球団の接触があったのかは分かりませんが、それでも彼との関係性を既に構築していたのでホークスに来てくれると信じていました。2024年12月の段階でご両親ともあっており、息子を任せたよと言ってもらっていました。キューバに関しては、モイネロや育成のダリオ・サルディも在籍していますし、ホークスに預ければ大丈夫だと信頼してもらっているのを感じています。

この沖縄の大会でもキューバ代表はあまりよい成績ではありませんでしたが、だからといってキューバ人選手のポテンシャルが低いというわけではありません。むしろ伸び代しかないというのが私の考えです。

同年代の日本代表の選手は確かに完成されていると思います。一方で、キューバの選手は1日1食が当たり前で、トレーニング環境も整っていませんし、練習量も少ないです。今は経済状況もひどく、電力の問題で野球のナイター開催などはできませんし、食糧配給も厳しかったりしますし、日本と同じ土俵に乗せて評価できないと思っています。

ですから、スカウティングをする上でも、そういう状況下で野球をしている彼らに日本人と同じ環境を提供したらどうなるかという目線は必要だと思います。そういう意味でも、中南米にやってきて1度や2度のトライアウトや視察で逸材を掘り出すことは難しいと思いますし、ましてや育成年代となるとさらに難しいと思います。

腰を据えてこちらで活動できるのが私の強みですし、私自身もそこにやりがいを感じています。そして、私の活動が日本球界に貢献できればという思いもありますし、特に巨額の予算をつぎ込んでくるMLB球団には負けたくないという気持ちは変わらないですね。

取材・文 高橋康光