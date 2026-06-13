DeNAは13日、ヘラル・エンカーナシオン選手が来日したと発表した。
エンカーナシオンは球団を通じて「日本に来てとても興奮しています。早くチームメートに会いたいですし、チームに貢献できるよう全力で頑張るので、皆さん応援して下さい！」とコメント。
エンカーナシオンはMLB通算4シーズンで94試合に出場して、打率.211、10本塁打、40打点の成績を残す。今季はここまで17試合に出場して、打率.176だった。
DeNAは13日、ヘラル・エンカーナシオン選手が来日したと発表した。
エンカーナシオンは球団を通じて「日本に来てとても興奮しています。早くチームメートに会いたいですし、チームに貢献できるよう全力で頑張るので、皆さん応援して下さい！」とコメント。
エンカーナシオンはMLB通算4シーズンで94試合に出場して、打率.211、10本塁打、40打点の成績を残す。今季はここまで17試合に出場して、打率.176だった。
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