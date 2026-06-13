ドラフト1位で鳴り物入り入団を果たした黄金ルーキーは、すでに一軍で存在感を発揮。5年後には虎の主軸として打線を牽引しているかもしれない。

注目の黄金ルーキー

立石正広

[caption id="attachment_267580" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの立石正広【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：22歳

・経歴：高川学園高 - 創価大

・ドラフト：2025年ドラフト1位（阪神）

すでに一軍デビューを果たし、強烈な印象を残している立石正広。今後の成長が楽しみな1人である。

創価大に入学後、2年春に打率.500、5本塁打、14打点の成績で三冠王を獲得。また、3年時には大学日本代表の主軸としてプレーし、国際大会の優勝に貢献するなど、世代屈指のスラッガーとして名を馳せた。

ドラフト上位指名候補と目された中、3球団が立石を1位指名。競合の末、阪神タイガースへの入団が決まった。

プロ入り後は新人合同自主トレ中に肉離れを発症。ただ、復帰後はファームでプロ初本塁打となるグランドスラムを放ち、ファンを騒然とさせた。

その後も怪我に悩まされていたが、5月19日の中日ドラゴンズ戦で待望の一軍デビュー。5月24日の読売ジャイアンツ戦では、一軍でのプロ初アーチを飾った。

5年後、立石はどのような進化を遂げているのか。今後の活躍から目が離せない。

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【了】