







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手がトレード市場に出た際の移籍先の最有力候補として挙げられている。その背景には、有望株がどの球団よりも多く在籍していることがあるという。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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ドジャースのトップ30プロスペクトには外野手が12人入り、上位4人もすべて外野手だ。しかし、その全員を起用する場所はない。さらに投手についても、ランク入りしている選手や過去に評価されていた選手が多く、必要以上の層を抱えている。











現在のドジャースは、大谷翔平選手の負担を減らすために6人ローテーションを運用する余裕がありながら、なお有望な才能をマイナーに抱えている。だからこそ、ドジャースがスクーバル獲得に動くなら、タイガースの野球運営部門トップのスコット・ハリス氏は豊富な候補の中から選ぶことができる。



スクーバルの見返りとして考えられる候補としては、エメ・シーハン投手とジャスティン・ロブレスキー投手が挙げられた。仮にドジャースがそのどちらかの提示をためらうなら、リバー・ライアン投手やクリスチャン・ザズエタ投手も候補になると見られる。



噂が過熱しているスクーバルとドジャースの関係について、ステビンス氏は「タイガースは、どのような取引でも球団保有権のある投手を見返りとして求めるだろう。その一方で、ドジャースにはそうした投手の放出要員が山ほどいる」と言及した。





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