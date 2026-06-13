







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。今後の動きが注目される中、米メディア『ドジャースウェイ』は、エメ・シーハン投手もキーマンの一人だと言及している。



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現在26歳のシーハンは今季、日本時間11日終了時点で12登板、3勝3敗、防御率4.70といった数字をマーク。先発ローテーションの一角ではあるが、ここまでは今一つ爪痕は残せていない状況だ。











同メディアはまずESPNのジェフ・パッサン記者が、シーハン、ザイアー・ホープ外野手、エイダン・ウェスト内野手と引き換えにスクーバルを得るトレード案を提案していることを紹介しつつ、「この案の中でタイガースを悩ませる可能性がある要素が一つあるとすれば、それは最近安定感を欠いているシーハンだろう」と言及。



続けて、「タイガースが球団の顔であり、市場で最大の価値を持つスクーバルを放出するとして、『効率的ではない』投手のためにそうするだろうか？ シーハンには大当たりする可能性もあれば、大きく期待を裏切る可能性もある。ドジャースがタイガースを説得し、球界最高クラスの投手の一人であるスクーバルを獲得したいのであれば、シーハンには後者ではなく前者の姿をもっと見せてもらう必要がある」と記している。



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