17年ぶりに開催された『JリーグオールスターDAZNカップ』の5位・6位決定戦で、MUFGスタジアム（国立競技場）を大きく沸かせる瞬間が訪れた。J2・J3EAST-Bの槙野智章監督が自らユニフォームをまとい、日本サッカー界のレジェンド・三浦知良（カズ）と同時に途中出場を果たした。

試合後、槙野監督はカズとの共演について「楽しかったですね。選手時代にピッチで対決しましたけど、監督と選手という立場では初めてだし、同じチームでやるのも初めて」と破顔。ピッチ内では互いに要求し合ったと言い、自身のオーバーヘッドのシーンには「あれが触れなくなったのがね」と悔しさを滲ませつつも、お祭り男として会場を大いに沸かせた。

この“槙野劇場”に対し、5位・6位決定戦で対戦したJ2・J3WEST-Aの船越監督は「ふざけてんな、こいつと思った（笑）」と冗談を交えつつ、「オールスターなので、そうやって盛り上げてサッカーに興味を持ってもらうためにも必要なこと」と、槙野監督のエンターテインメント性を高く評価した。

そして、両指揮官が何よりも強調したのが、この舞台が持つ「意義」について。槙野監督は、17年ぶりの開催ゆえに過去のオールスターを知らない若い選手が大半だったと明かし、「記憶に残ることと、サッカーファンの方たちに自分という存在を示すためにも大事な試合。しっかり爪痕を残す」よう選手に伝えたという。

また、船越監督も「我々J2・J3は、こういうたくさんの方に見てもらう環境の中で自分を売り込むことが非常に大事」と同調。この場での経験を糧に、「個人昇格して欲しいなと思ってますし、そういう風に使ってくれたら」との思いも口にし、「非常に有意義な大会だったのではないかなと思います」と主張。選手たちが未来を切り拓く貴重なアピールの場にもなるとの考えを語った。

【動画】ベンチからマーク？！ カズとピッチへ？！ 圧巻の槙野劇場