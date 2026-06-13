







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペンの一角を担うブレーク・トライネン投手の調子が今一つ上がってきていない。年齢による衰えを指摘する声も少なくない中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は同選手の後釜として、ライリー・オブライエン投手の獲得を推している。



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セントルイス・カージナルスに所属するオブライエンは、昨季42登板で防御率2.06と頭角を表した遅咲きの31歳。今季は日本時間10日終了時点で29登板、3勝3敗1ホールド17セーブ、防御率3.68といった数字を残している。











同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者によると、ドジャースはタリック・スクーバル投手を獲得するか、あるいは負傷中のエドウィン・ディアス投手に対する保険として、すでに強力なブルペンをさらに補強する可能性があるという」としつつ、「保険としてオブライエンを獲得するために選手を1〜2人放出し、さらに彼をトライネンの長期的な後継者にするのであれば、それは十分に価値のある方向転換だ」という同記者の見解を紹介。



続けて、「トライネンは37歳のシーズンを迎えているが、その変化球はまるでビデオゲームのような軌道を描く。しかし、あとどれだけ高いレベルで投げ続けられるのかは不透明であり、遅かれ早かれ後継者を見つける必要がある。オブライエンはトライネンと似たタイプの投手であり、将来的には後を継ぐ存在になる可能性がある」と記している。



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