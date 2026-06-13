







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、ピッツバーグ・パイレーツと戦い12-3で勝利した。この試合ではフレディ・フリーマン内野手が通算2500安打を達成したが、デーブ・ロバーツ監督は更なる偉業達成を望んでいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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フリーマンは11-2とドジャース9点リードで迎えた7回表2死一、三塁の場面で、中堅方向へ抜けるタイムリーを放った。この1本により、現役では唯一となる通算2500安打に到達した。











同メディアは「試合後、ドジャースは勝利だけでなくフリーマンの偉業も祝福した。シャンパンファイトの中で、ロバーツ監督は『あと500本は打たないとな』とフリーマンに語りつつ、『大きな挑戦だし、簡単なことではない。でも、私は彼を疑わないよ。我々は毎日厳しいシーズンを戦い抜いている。だからこそ、こうした特別な瞬間は祝うべきなんだ。そして、これは彼にとって本当に大きな節目だ。長年にわたる活躍と安定感を物語っているね』と述べた」と言及。



続けて、「ドジャースでプレーしていることで、フリーマンには今後も実績にさらにタイトルを加えるチャンスがある彼があとどれだけ現役を続けるのかはまだ分からないが、プレーを続けることができれば、通算3000安打は十分に射程圏内にある」と記している。





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