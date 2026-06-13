







大谷翔平 最新情報

MLBのトレード期限へ向けた噂が熱を帯びる中、ロサンゼルス・ドジャースは中心的な存在になっている。デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手に注目が集まり、ドジャースが有力候補と見られている一方で、別の大物を望む声もあがっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ドジャースがスクーバル以上に獲得すべきだと考えられているのが、カンザスシティ・ロイヤルズのスーパースターであるボビー・ウィットJr.内野手だ。











ドジャースの強力なファームシステムにはメジャーへの昇格間近の選手が多い。ロイヤルズが若い中核を軸に再編し、よりバランスの取れたチームとして、ア・リーグ中地区最下位から浮上する材料にもなり得る。



ドジャース側から見れば、ウィットの適合性は非常に高い。ムーキー・ベッツ内野手は深刻な不振に苦しんでおり、昨季序盤の東京シリーズで胃腸のウイルスにかかって以降、長打力が失われていると見られている。



ウィットが加入となれば大谷翔平選手らと強力な打線を形成することになり、パレロ氏は「一部のファンはスクバル以外の候補に注目しており、その動きはエースを獲得するよりも理にかなっているかもしれない。ウィットJr.を獲得することは、スクーバルの獲得以上に球界を沸き立たせるような動きとなるだろう」と言及した。





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