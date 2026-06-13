







2017年ドラフト1位でプロ入りした馬場皐輔は、今季でプロ9年目を迎えた。昨オフに横浜DeNAベイスターズに育成選手として入団した彼だが、支配下復帰を目指す立場でありながら、冷静さを保っている。新天地で得たデータ分析による学びや、投球への新たな気づきもあったという。DeNAのファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」で、プロ9年目の現在に迫った。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：馬場皐輔

1995年生まれ、宮城県出身。高校時代は強豪・仙台育英高でプレーし、3年時は春夏連続で甲子園出場を経験した。卒業後は仙台大に進学し、2017年ドラフトで阪神から1位指名を受けた。その後は巨人でのプレーを経て、昨オフにはDeNAに育成選手として入団し、支配下契約を目指している。







新天地で迎えたプロ9年目

[caption id="attachment_269123" align="alignnone" width="1200"] 入団会見で撮影に応じるDeNA・馬場皐輔【写真：産経新聞社】[/caption]











泰然自若――。



漂う雰囲気からは気負いもなければ、焦りも感じられない。



「キャンプからいい形で調整ができています。オープン戦、そしてファームに合流してからもしっかり準備ができ、いい感じで継続できています」



プロ9年目となる今シーズン、横浜DeNAベイスターズに入団し育成選手としてプレーしている馬場皐輔は、冷静な面持ちで語った。



2017年のドラフト会議で阪神タイガースに入団した、かつてのドラ1ピッチャー。その後、阪神で6シーズン過ごし、2023年の現役ドラフトで読売ジャイアンツへ移籍。2シーズンを過ごすと構想外となり、今季DeNAへたどり着いた。



持ち味は150㎞前後のストレートと、スプリットを中心とした多彩な変化球。キャリアハイとなった2020年（32試合）、2021年（44試合）は、制球力を武器に変化球でゴロを量産し、中継ぎ陣の一角を担ってきた。



今季はファーム・リーグでリリーフとして17試合に登板し、防御率1.20（6月10日現在、以下同）をマーク。キャリアに裏付けされた安定したピッチングを見せている。



今年31歳となり、キャリアも長くなってきたわけだが、新たな戦いの場であるDeNAは、経験豊富な右腕にとってどのような環境なのだろうか。そう問うと馬場は、感心した様子を見せ口を開いた。





「すごく勉強になっています」データで見えた課題

[caption id="attachment_269116" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]











「データをしっかりと活用しているイメージがありますね。フィジカル面はもちろん、自分がどのようなタイプのピッチャーなのかを丸裸にしてもらい、今まで知らなかったことを知れたというか、すごく勉強になっています」



その結果、現在ブラッシュアップしているのがストレートだという。



「変化球の数値は高いものがあるので、自信を持って投げられています。あとはストレートの使いどころですね。どこでストレートを通していくのかが改善点であり、特に1イニング任されたときは、キャッチャーと相談してストレートを多く投げるようにしています」



球速のアベレージも、以前と比べれば上がっているという。



「ただ、まちまちというか、そこはまだ再現性に欠けているので、改善点になります。とはいえ、150㎞以上のボールをコンスタントに投げられるフォームはすでに見つけているので、実戦にプラスし、そこを安定させる自分用のトレーニングに取り組んでいるところです」



手応えはありますか、と尋ねると、馬場は笑顔を見せて頷いた。







心掛けているのは「いい意味で“印象に残らない”ピッチング」

[caption id="attachment_269122" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：産経新聞社】[/caption]











「なによりもベイスターズのファームは若い選手が多いので、フレッシュな気持ちでやらせてもらっています」



リリーフの存在はチームの明暗を左右するほど重要なものになっていることは言うに及ばないが、キャリアを重ねてきた馬場にとって、リリーフとしての信条とは何だろうか。



「やはり三者凡退にはこだわっていきたいと思っています。中継ぎにとって、そこが一番大事なところ。球数を少なくテンポよく。気づいたらイニングが終わっているような、いい意味で印象に残らないピッチングで攻撃にバトンを渡すことを心掛けています」



もう一つ、馬場といえばゴロピッチャーのイメージがあるが、DeNAでは三振を取ることにこだわっているという。その証拠に今季ファームでの奪三振率は11.40と高いアベレージを残している。



「三振が取れ、フォアボールを少なく。そこを視野に入れながら今は投球を構成しています」



自分の役割とはなにか？ 四球を出さずに、ここぞの場面で三振を奪うピッチング。馬場は、入来祐作二軍チーフ投手戦術・育成コーチから投球術において、次のような指導をされていると教えてくれた。











[caption id="attachment_269115" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]

















「ゆっくり行くところは行っていい」冷静さが求められる“火消し役”

[caption id="attachment_269117" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]











「ランナーを背負った状態でマウンドに行く、いわゆる“火消し”の場面ですよね。初球の入りなど、イニング頭から行くときとは違う石橋を叩きながら投球していく慎重さが求められます。入来コーチからは、ストライク欲しさにゾーンに投げ込んでいくのではなく、しっかりボール球を使いながら、時間をかけてゆっくり行くところは行っていいと言われているので、そういう場面では冷静さを保ちながら投球ができています」



火消しという非常に難しく苦しい場面を担う存在。スプリットでゴロを打たせることができる技術があり、ここに奪三振能力が高まれば、キャリアもある馬場は適任だといえる。



ただそのためには今季、7月末までに支配下登録選手にならなければいけない。決して時間があるわけではないが、馬場はいたって冷静だ。



「一軍の試合を観ながら、自分が同じシチュエーションで投げるとしたら、どうすべきなのかシミュレーションしています。それをイメージするのはすごく大事なことだと思いますし、一軍で投げているピッチャーの球速や変化球、精度などを照らし合わせながらファームで投げて行くことが、今の自分にできることだと思っています」



プロである以上、一軍で投げたいという強い気持ちがあるはずだが、馬場はそれを表面上見せることなく、今自分はなにをすべきか淡々と向き合い、やるべきことに心血を注いでいる。これから夏場にかけ、ブルペンは疲労の色を濃くし、より苦しい状況になっていくが、馬場が果たしてチームの力になれるのか注目したい。



後編では、この気負いのないしなやかな雰囲気を醸し出す馬場の野球との距離感や、人間性について触れていきたい。



（取材・文：石塚隆）



【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】