







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左太もも裏の故障により負傷者リスト（IL）に入っている。これに伴い、ライアン・ウォード外野手が再昇格しているが、デーブ・ロバーツ監督らからの評価が高まりつつあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ウォードは今年4月中旬、フレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴い待望のメジャー初昇格を果たしたが、わずか2試合でマイナーに降格。そこから約1か月後、テオスカーの故障離脱により再びチャンスが巡って来た。











再昇格後のウォードは日本時間6月10日終了時点で6試合に出場。打率.259、2本塁打、6打点と、持ち味の長打力を発揮しているが、同メディアは「彼はとてもリラックスしているように見える。自信に満ち溢れているようだ。スイングを見ればそれが分かる。左翼の守備も素晴らしい。ああいう若々しい熱意、ただそこにいられることを喜んでいる様子が好きだ」とロバーツ監督が称賛していることを紹介。



続けて、「ウォードがどれほどの期間メジャーに帯同することになるのかは誰にも分からない。しかし、彼は与えられたチャンスを最大限に活かそうとしている。ドジャースはテオスカーを少なくともあと数週間は欠く見込みであり、その間、ウォードにはこの球団に対して、自分の実力を十分に証明する機会が与えられることになる」と記している。





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