勝っても勝っても順位は上がらない

交流戦も最終盤を迎え、ホーム中日戦2試合と（雨天中止分の）ビジター広島戦1試合を残すのみとなった。ファイターズは6/12現在、15試合消化、12勝3敗の3位につけている。目下、8連勝だ。それでも１位（12勝2敗1分）の西武、2位（13勝3敗）のソフトバンクに追いつけない。勝っても勝っても順位が上がらない。今年は楽天が下位に沈んで、三木肇監督が休養することになったが、パが上位を占める構図は基本変わらない。交流戦の戦い方はすごく難しいのだ。

ただそろそろ交流戦明けのペナントレースに目を転じる必要があるだろう。しばらく忘れていられたが、開幕8連敗のソフトバンクとマッチアップする日が再びやってくる。ていうか、ソフトバンクはよく考えたらファイターズとセリーグで貯金を作っているのだ。セリーグはともかく、うちは何とかしないと話にならない。

※そういえばサンスポが北山亘基の記事を出していた。「しっかり準備、対策されている印象。データか、配球か、癖なのかわからないけれど、割り切ったスイングをしてきて、迷いがない。狙い打たれているというか…」（6/5配信より、北山コメント）。僕のホークス打線の印象も同じだ。ホークスは先乗りスコアラーを配しアナリストがデータを取っているから、そうした積み重ねの結果なのか。確信を持って踏み込んで、狙い打ちしてくる。ただファイターズもこのままやられっぱなしというわけにいかない。こちらも向こうのデータを取っている。交流戦の間、準備する時間は十分あっただろう。交流戦8連勝は先発陣復調の賜物（たまもの）だ。自信を取り戻してほしい。そうそう打たせてなるものか。

ホームランが出だしたレイエス

ファイターズはここに来て上がり目がある。レイエスにホームランが出だした。新庄剛志監督はかねて「うちはレイエスのチーム」と明言、その大爆発を待っていた。実際、チャンスの場面でレイエスが打てるかどうかが勝敗を分けてきた。今シーズンは打率は高いのだ。ただ打球が上がらなかった。ホームランバッターの場合、真っ芯で捉えてはいけないものらしい。かつての主砲、田中幸雄さんは「ボールの下にバットを入れ、（浮力の加わる）バックスピンをかける」練習をしたそうだ。それは技術でもあるけれど、多分に感覚的なものでもあるから、周囲は打球に角度がつくのを待つしかない。俗に「（外国人選手は）暖かくなると身体のキレが出て打ち始める」みたいなことを言うが、それは僕にはわからないのだ。あくまで当て勘みたいな問題じゃないかなぁ。

レイエスの「本格化」を確信したのは6/5、神宮のヤクルト1回戦だ。1点ビハインドの7回表、好投のヤクルト山野太一から放った超弩級の11号ホームランを放った。僕はネット裏から見てたのだが、もう打球の上がる角度が尋常ではない。本当にMLBで言う「ビッグフライ」だ。あまりの特大さに神宮がしばらくどよめいた。次の万波中正が打席に入っても球場全体が余韻のなかにあった。あんなの見たら、もう「打球に角度がつくのを待つ」も何もない。ヤクルトファンですら大声を上げていた。これはいいぞと思っていたら、日曜日の3回戦では奥川恭伸から12号2ランをかっ飛ばした。

もう相手バッテリーがレイエスを意識しすぎるくらい意識している。彼の打順が近づくと「レイエスの前に走者を出さない」が金科玉条のようになり、ピッチャーを縛る。レイエスは打席に立たなくても(例えばネクストにいるだけで）相手ピッチャーにプレッシャーをかける。

相手に「余計なことを考えてもらう」のはとても大事だ。直近で面白かったのは東克樹が投げたDeNA3回戦、8回裏のシーン。水谷瞬がヒットで出塁、水野達稀が送って、1死2塁で3番レイエス。スコアは2-0。ベイスターズとしてはもう1点もやれない場面だ。ここで浮上するのは「レイエスをどうするか？」である。レイエスを避けるのか避けないのか。何しろパの首位打者だ、この場面、勝負したら適時打を食らう危険性が高い。1塁は空いている。申告敬遠の一手か。

が、ベイスターズバッテリーの選んだ策は勝負だった。カウント1-1からレイエスに痛打を食らう。レフトへタイムリー2ベースだ。こう、何というのか「裏の裏は表」だった。「レイエス勝負→打たれる」。すごくいいデータを残してくれた。「レイエス勝負→打たれる」。もちろん4番野村佑希の状態が上がってきた（この日も既に1打点）ことも関係してるだろう。より厳密にいえば「（野村との勝負でなく）レイエス勝負→打たれる」である。だけどこのシーン、相手バッテリーにすごく色んなことを考えてもらった挙句、「（何も考えてないのと同じ、打順の通り）レイエス勝負→打たれる」だった。

「なんで1塁空いてるのにいちばん怖いバッターと勝負すんだよ！」と東を責めるのはカンタンだ。僕はベイスターズのエースは成算あっての「レイエス勝負」だったと思う。考えて、決断しての勝負だ。そしてファイターズ側からすると、その決断あっての球をレイエスが打ったことが大きい。打線に本当の芯が通った。交流戦は相手のエース級をほとんど初見に近い状態で攻略しなきゃならない。2巡くらいまでは当然攻めあぐむ。それをひとつのきっかけで崩していくのだ。レイエスが「本格化」してきた。そうすると前後を打つ打者にも恩恵がある。こうやって競り勝っていこう。目標は交流戦明けだ。