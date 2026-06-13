トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は、クロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチの移籍金を6000万ポンド（約129億円）に設定しているようだ。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。



2007年2月24日生まれのヴシュコヴィッチは、2023年2月に母国のハイドゥク・スプリトでトップチームデビューを飾り、同年夏にトッテナム・ホットスパーへの加入が決定。2025－26シーズンは期限付き移籍先のハンブルガーSVで守備の要として活躍し、多くのクラブから注目を集める存在となっている。

そんななか、ブライトンがヴシュコヴィッチと個人合意に達し、移籍金3000万ポンド（約64億円）のオファーを提示したことが報じられた。しかし、スパーズはその2倍の金額を要求しており、やすやすと逸材を手放すつもりはない。

また、スパーズはブライトンに所属するオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケに関心を示しており、両クラブの間での話し合いは継続しているようだ。

なお、『スカイスポーツ』は読者向けに、「スパーズはファン・ヘッケの獲得よりもヴシュコヴィッチを留めるべきか？」というアンケートを実施。70パーセント以上が、「イエス。ヴシュコヴィッチは次世代の（フィルジル・）ファン・ダイクになる」という選択肢に投票しており、「ノー。ファン・ヘッケはロベルト・デ・ゼルビ現監督とブライトンで共闘し、より足元の技術にも優れている」という選択肢を大きく上回っている。

【動画】逸材ヴシュコヴィッチ、HSV公式プレー集