







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの秋広優人内野手は12日、ファーム・リーグでの阪神タイガース戦に「5番・一塁」でスタメン出場。初回に先制3ランホームランを放った。











初回、ソフトバンクは阪神先発・下村海翔から2死一、二塁のチャンスを作り、5番の秋広に打席が回る。



秋広は2球目のストレートを捉えると、大きな当たりが右翼フェンスを超えていった。秋広の4月16日以来、約2ヶ月ぶりとなる3号3ランで、ソフトバンクが先制した。



しかし、勢いに乗りたいソフトバンクだったが、リリーフ陣が終盤に逆転を許し、4-6で敗戦。無念の6連敗となった。



同試合で先制打を放った秋広は、ここまでファームで43試合に出場し、打率.200、3本塁打、15打点。一軍再昇格に向けて、今後の浮上が期待される。























【動画】この強烈な当たり！秋広優人の3ランがこちら

DAZNベースボールのXより













何もかもスケールがでかい



秋広優人 先制のスリーラン！

山川穂高と一緒にホームイン！



⚾ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】