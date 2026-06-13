福岡ソフトバンクホークスの秋広優人（写真：産経新聞社）


　


福岡ソフトバンクホークス　最新情報

　福岡ソフトバンクホークスの秋広優人内野手は12日、ファーム・リーグでの阪神タイガース戦に「5番・一塁」でスタメン出場。初回に先制3ランホームランを放った。
 

　

 
　初回、ソフトバンクは阪神先発・下村海翔から2死一、二塁のチャンスを作り、5番の秋広に打席が回る。
 
　秋広は2球目のストレートを捉えると、大きな当たりが右翼フェンスを超えていった。秋広の4月16日以来、約2ヶ月ぶりとなる3号3ランで、ソフトバンクが先制した。
 
　しかし、勢いに乗りたいソフトバンクだったが、リリーフ陣が終盤に逆転を許し、4-6で敗戦。無念の6連敗となった。
 
　同試合で先制打を放った秋広は、ここまでファームで43試合に出場し、打率.200、3本塁打、15打点。一軍再昇格に向けて、今後の浮上が期待される。
　







　


【動画】この強烈な当たり！秋広優人の3ランがこちら
DAZNベースボールのXより
 

　

 

何もかもスケールがでかい

秋広優人 先制のスリーラン！
山川穂高と一緒にホームイン！

⚾ソフトバンク×阪神（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【関連記事】





この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓





 
【了】