







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは5月末、内野陣の一角だったキム・ヘソン内野手がマイナー行きとなった。降格後は3Aの試合で出場を重ねているが、チームは打撃フォームに問題があると判断して調整に励ませているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「キムはマイナー降格前の直近16試合で、打率.174、出塁率.250、長打率.174、3打点と長い不振に陥っていた。その原因について、ブランドン・ゴームズGMはスイングのメカニクス上の欠陥にあったと説明したという」としつつ、「構えの部分にいくつか問題点があって、昨年のような状態に戻り始めていた。彼が最初に昇格してきた頃は、3Aで打撃コーチ陣と本当に良い取り組みができていたと思う。だから今後はコーチ陣が集まり、改善プランを立てていくことになる。今季序盤に見せていた状態へ戻せるようにしたいと思っている」という同GMのコメントを紹介。











続けて、「3Aに戻ってからのキムは8試合で33打数8安打を記録している。序盤の結果は決して芳しいものではないが、彼は何よりもまず、自身のスイングを本来の状態に戻すことに重点を置いている。また、ここ1週間は二塁、三塁、遊撃、中堅と複数のポジションを守り、そのユーティリティー性をさらに高め続けている」と記している。



攻守でレベルアップに励んでいる様子のキムだが、次にメジャーから声がかかるのはいつになるのだろうか。





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