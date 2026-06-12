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12日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは砂川リチャード選手を一軍登録した。



リチャード選手は、3月11日のみずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦で左手小指に死球を受けて骨折。



長期のリハビリを経て5月2日に二軍で実戦復帰したが、下半身のコンディション不良も発症し慎重に調整を続けてきた。



5月27日に再び実戦復帰してからは15試合・打率.282・2本塁打・OPS.876と着実に状態を上げ、10日の埼玉西武ライオンズ戦ではフル出場で2安打1打点と一軍昇格へ向けてアピールしていた。



昨季はソフトバンクからトレードで加入し、自己最多の11本塁打をマーク。



新天地で才能を開花させた右の大砲がおよそ3ヵ月ぶりに一軍へ戻ってくる。



沖縄尚学高から2017年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団した9年目・今季26歳。



189cm・120kgの恵まれた体格を活かした圧倒的な長打力で、首位を走る巨人打線のさらなる厚みが期待される。





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