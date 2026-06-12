







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手とムーキー・ベッツ内野手は深刻な不振に陥っている。大谷翔平選手と並ぶチームの主力打者である2人がシーズン前半を通じて苦しんでおり、今後への懸念が高まっている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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ナ・リーグ西地区で首位を独走しているドジャースには、佐々木朗希投手が100マイル（約160.9キロ）の速球を軸に再び好投を見せたことや、山本由伸投手がノーヒットノーランに近い内容を見せたことなどの好材料が見えている。











その一方で、高額打者2人の低迷は無視できない問題になっている。ベッツは今季、故障とも戦いながら、キャリアワーストとなる打率.183に沈んでいる。さらに、スランプを抜け出す兆しも見えていない。



オフシーズンの目玉補強だったタッカーも、ドジャース加入後に苦しみ続けている。10日（日本時間11日）時点での打率は.233で、これはルーキーイヤーだった2018年以来、最も低い数字だ。



期待された結果を残せていないベッツとタッカーについて、ハリス氏は「彼らはチーム内で最も高額な年俸を受け取る打者だが、シーズン前半の成績では特に懸念されている2人でもある」と言及した。







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