







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が11日（日本時間12日）のピッツバーグ・パイレーツ戦で途中交代した左脚の状態について、デーブ・ロバーツ監督が説明した。当初は左膝の炎症と発表したが、実際は膝裏からハムストリング付近の違和感のようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ロバーツ監督によれば、大谷は試合中に盗塁を試みた際、左脚を痛めた可能性があるという。しかし、何が原因だったのかについては、明確には分からないようだ。











それでも指揮官の懸念は強くない。大谷を途中交代させた一方で、翌日には大谷のスタメン復帰について前向きな感触を持っており、次回の先発登板についてもかなり楽観的に見ている状態だ。



現状では、翌日はいつも通り球場に入り、通常のルーティンを行い、キャッチボールで蹴り出しや着地の感覚を確認する予定だという。その反応を見た上で、さらにスイングを行い、打撃時にどう反応するかも確認することになる。



この日は今季第13号のソロ本塁打も放っていた大谷なだけに、エスピナル氏は「彼の負傷は、投打両面で調子が上向いてきた最悪のタイミングで起きた。彼の投球はシーズンを通してトップクラスであり、打撃も急速に調子を上げ始めており、本塁打が次々と飛び出していた」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】