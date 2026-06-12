オサスナに所属するスペイン代表FWビクトル・ムニョスにプレミアリーグ移籍の可能性が浮上しているようだ。11日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

ムニョスは2003年生まれの22歳。バルセロナのカンテラでは芽が出ず、2021年夏にレアル・マドリードのユースチームへ加入すると、昨年5月に行われたエル・クラシコでトップチームデビューを飾った。オサスナに完全移籍した今シーズンは公式戦36試合で7ゴール5アシストをマークし、3月にはスペイン代表デビュー。いきなりゴールを決めてアピールに成功し、FIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ねた。

報道によると、バルセロナに移籍したイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの後釜を探すニューカッスルが、ムニョスをトップターゲットとして注視しており、すでにオサスナとの交渉を開始しているとのこと。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、ニューカッスルが3000万ユーロ（約56億円）を超える正式オファーを提示し、獲得への自信を深めていると伝えた。

なお、ムニョスの買い戻しオプションを有しているレアル・マドリードだが、今夏にはその条項を行使しない方針だという。一方で、50％の売却条項も保有しているため、ニューカッスルが獲得に成功した場合にはオサスナに支払われた移籍金の半額を手にするようだ。

ワールドカップでの活躍も楽しみなムニョスだが、スペインへ新天地を求めたゴードンの後釜として、今夏にニューカッスルへ加入することになるのだろうか。