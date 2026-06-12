







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、ピッツバーグ・パイレーツと戦い8-6で勝利した。この試合では大谷、ジャスティン・ロブレスキ投手の2名が負傷するアクシデントが発生したが、今後のトレード戦略にも影響してくるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦の大谷は先制の13号ソロを含め4打席連続出塁と活躍していた中、左膝の炎症を理由に第5打席で途中交代。ロブレスキは5回の投球中に打球が左足に直撃した後、一塁ベースカバーに入った際に打者走者と交錯するというまさかの形で途中降板となった。











同メディアは「投手が2人負傷したことで、ファンの間ではドジャースがリバー・ライアン投手のような若手プロスペクトを昇格させたり、タリック・スクーバルのような大物選手をトレードで獲得したりする動きを、さらに積極的に進めるのではないかとの憶測が広がった。あるファンは『またしても投手が負傷した。先発陣はほぼ全員が負傷者リスト（IL）入りだ。ライアンを昇格させて、スクーバルをトレードで獲得しろ』と綴っている」と記している。



デーブ・ロバーツ監督は試合後、現段階では両名ともに深刻な状態ではないと説明しているが、今後の展開には要注目だ。



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