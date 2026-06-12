巨人・ティマが登録抹消…育成から掴んだ支配下も10試合で打率.143と壁に直…

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12日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはフリアン・ティマ選手を一軍登録から抹消した。



11日、敵地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦では「3番・一塁」で先発出場し1安打を記録。



しかし、ここまで10試合・打率.143・本塁打0と一軍レベルの壁に直面し、再び二軍での調整を余儀なくされた。



5月25日に育成選手から支配下登録され、4日にプロ初安打を放つなど奮闘したが、結果を残せなかった。



二軍では26試合・打率.303・3本塁打・OPS.829と圧倒的な数字を残しており、そのパワーを一軍で発揮できるかが今後の課題となる。



ティマ選手はドミニカ共和国出身の来日6年目・今季21歳。



194cm・106kgの恵まれた体格から放つ圧倒的なパワーが最大の武器で、育成選手として巨人に入団し今季念願の支配下契約をつかんだ。



一軍復帰に向けて二軍での状態の立て直しが求められる。





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