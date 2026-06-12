







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障や不振によりメジャーから長らく遠ざかっている選手がいる。先発右腕のボビー・ミラー投手はその代表格だが、今後リリーフとして華々しく復活を遂げる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝を挙げる活躍を見せたが、翌2024年は2勝と急失速すると、昨季は未勝利に終わった。迎えた今季は右肩の違和感を理由に開幕から負傷者リスト（IL）に入っているが、徐々にコンディションは良くなっていると伝えられている。











そのミラーについて、同メディアは「投球プログラムを開始してから5週間が経過しており、最近では復帰後初めてマウンドからの投球も再開した。本人はかなり良好な感触を得ているようだ」としつつ、「キャッチボールではできるだけ制球を意識して取り組んでいる。球の質もすごく良い感じだ。先週からは速球とチェンジアップだけじゃなく、すべての球種を使うようになった」という本人のコメントを紹介。



続けて、「先発ローテの層の厚さを考えると、彼は先発ではなくリリーフとして復帰する見込みだ。今季のブルペン陣は全体的には良い働きを見せているものの、一部が期待を下回る投球を続けていることもあり、彼は役割を得るチャンスが生まれるかもしれない。そして、重要な場面で戦力となる可能性もある」と記している。





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