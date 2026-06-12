ロッテ・友杉篤輝（左）と小川龍成（右）［撮影日＝25年6月26日ZOZOマリン練習日］

　日本野球機構（NPB）は12日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグ二塁手部門では小川龍成（ロッテ）が太田椋（オリックス）を抜いて1位に立てば、遊撃手部門の友杉篤輝（ロッテ）も水野達稀（日本ハム）を抜いて1位に浮上。ロッテ勢では中継ぎ投手部門の鈴木昭汰（ロッテ）、小川、友杉の3人がトップに立っている。

　セ・リーグ抑え投手部門のマルティネス（巨人）、外野手部門の増田珠（ヤクルト）が1日で3位に返り咲き。一方の山﨑康晃（DeNA）、度会隆輝（DeNA）は1日で4位に後退となった。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

166,987　山野太一（ヤクルト）

155,590　高橋遥人（阪神）

70,102　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

257,269　大勢（巨人）

158,783　星知弥（ヤクルト）

58,664　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

309,194　キハダ（ヤクルト）

134,048　岩崎優（阪神）

106,403　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

180,975　古賀優大（ヤクルト）

161,081　坂本誠志郎（阪神）

132,640　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

324,833　大山悠輔（阪神）

151,074　オスナ（ヤクルト）

120,229　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

259,136　中野拓夢（阪神）

157,246　牧秀悟（DeNA）

109,017　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

383,011　佐藤輝明（阪神）

156,359　武岡龍世（ヤクルト）

85,441　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

229,322　長岡秀樹（ヤクルト）

217,545　村松開人（中日）

134,735　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

417,014　森下翔太（阪神）

220,368　細川成也（中日）

209,472　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

137,630　伊藤大海（日本ハム）

109,013　平良海馬（西武）

75,371　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

150,566　鈴木昭汰（ロッテ）

142,412　甲斐野央（西武）

136,668　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

201,452　マチャド（オリックス）

154,144　横山陸人（ロッテ）

121,792　岩城颯空（西武）

＜捕手＞

208,254　田宮裕涼（日本ハム）

139,771　若月健矢（オリックス）

117,895　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

261,909　清宮幸太郎（日本ハム）

224,291　ネビン（西武）

148,929　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

193,566　小川龍成（ロッテ）

192,970　太田椋（オリックス）

154,752　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

321,229　栗原陵矢（ソフトバンク）

155,384　郡司裕也（日本ハム）

114,234　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

143,735　友杉篤輝（ロッテ）

143,726　水野達稀（日本ハム）

137,887　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

327,323　万波中正（日本ハム）

261,922　西川史礁（ロッテ）

249,353　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

279,911　レイエス（日本ハム）

201,690　柳田悠岐（ソフトバンク）

118,325　ポランコ（ロッテ）