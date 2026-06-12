日本野球機構（NPB）は12日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ二塁手部門では小川龍成（ロッテ）が太田椋（オリックス）を抜いて1位に立てば、遊撃手部門の友杉篤輝（ロッテ）も水野達稀（日本ハム）を抜いて1位に浮上。ロッテ勢では中継ぎ投手部門の鈴木昭汰（ロッテ）、小川、友杉の3人がトップに立っている。
セ・リーグ抑え投手部門のマルティネス（巨人）、外野手部門の増田珠（ヤクルト）が1日で3位に返り咲き。一方の山﨑康晃（DeNA）、度会隆輝（DeNA）は1日で4位に後退となった。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
166,987 山野太一（ヤクルト）
155,590 高橋遥人（阪神）
70,102 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
257,269 大勢（巨人）
158,783 星知弥（ヤクルト）
58,664 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
309,194 キハダ（ヤクルト）
134,048 岩崎優（阪神）
106,403 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
180,975 古賀優大（ヤクルト）
161,081 坂本誠志郎（阪神）
132,640 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
324,833 大山悠輔（阪神）
151,074 オスナ（ヤクルト）
120,229 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
259,136 中野拓夢（阪神）
157,246 牧秀悟（DeNA）
109,017 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
383,011 佐藤輝明（阪神）
156,359 武岡龍世（ヤクルト）
85,441 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
229,322 長岡秀樹（ヤクルト）
217,545 村松開人（中日）
134,735 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
417,014 森下翔太（阪神）
220,368 細川成也（中日）
209,472 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
137,630 伊藤大海（日本ハム）
109,013 平良海馬（西武）
75,371 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
150,566 鈴木昭汰（ロッテ）
142,412 甲斐野央（西武）
136,668 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
201,452 マチャド（オリックス）
154,144 横山陸人（ロッテ）
121,792 岩城颯空（西武）
＜捕手＞
208,254 田宮裕涼（日本ハム）
139,771 若月健矢（オリックス）
117,895 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
261,909 清宮幸太郎（日本ハム）
224,291 ネビン（西武）
148,929 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
193,566 小川龍成（ロッテ）
192,970 太田椋（オリックス）
154,752 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
321,229 栗原陵矢（ソフトバンク）
155,384 郡司裕也（日本ハム）
114,234 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
143,735 友杉篤輝（ロッテ）
143,726 水野達稀（日本ハム）
137,887 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
327,323 万波中正（日本ハム）
261,922 西川史礁（ロッテ）
249,353 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
279,911 レイエス（日本ハム）
201,690 柳田悠岐（ソフトバンク）
118,325 ポランコ（ロッテ）