日本野球機構（NPB）は12日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグ二塁手部門では小川龍成（ロッテ）が太田椋（オリックス）を抜いて1位に立てば、遊撃手部門の友杉篤輝（ロッテ）も水野達稀（日本ハム）を抜いて1位に浮上。ロッテ勢では中継ぎ投手部門の鈴木昭汰（ロッテ）、小川、友杉の3人がトップに立っている。

セ・リーグ抑え投手部門のマルティネス（巨人）、外野手部門の増田珠（ヤクルト）が1日で3位に返り咲き。一方の山﨑康晃（DeNA）、度会隆輝（DeNA）は1日で4位に後退となった。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

166,987 山野太一（ヤクルト）

155,590 高橋遥人（阪神）

70,102 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

257,269 大勢（巨人）

158,783 星知弥（ヤクルト）

58,664 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

309,194 キハダ（ヤクルト）

134,048 岩崎優（阪神）

106,403 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

180,975 古賀優大（ヤクルト）

161,081 坂本誠志郎（阪神）

132,640 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

324,833 大山悠輔（阪神）

151,074 オスナ（ヤクルト）

120,229 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

259,136 中野拓夢（阪神）

157,246 牧秀悟（DeNA）

109,017 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

383,011 佐藤輝明（阪神）

156,359 武岡龍世（ヤクルト）

85,441 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

229,322 長岡秀樹（ヤクルト）

217,545 村松開人（中日）

134,735 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

417,014 森下翔太（阪神）

220,368 細川成也（中日）

209,472 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

137,630 伊藤大海（日本ハム）

109,013 平良海馬（西武）

75,371 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

150,566 鈴木昭汰（ロッテ）

142,412 甲斐野央（西武）

136,668 椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

201,452 マチャド（オリックス）

154,144 横山陸人（ロッテ）

121,792 岩城颯空（西武）

＜捕手＞

208,254 田宮裕涼（日本ハム）

139,771 若月健矢（オリックス）

117,895 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

261,909 清宮幸太郎（日本ハム）

224,291 ネビン（西武）

148,929 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

193,566 小川龍成（ロッテ）

192,970 太田椋（オリックス）

154,752 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

321,229 栗原陵矢（ソフトバンク）

155,384 郡司裕也（日本ハム）

114,234 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

143,735 友杉篤輝（ロッテ）

143,726 水野達稀（日本ハム）

137,887 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

327,323 万波中正（日本ハム）

261,922 西川史礁（ロッテ）

249,353 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

279,911 レイエス（日本ハム）

201,690 柳田悠岐（ソフトバンク）

118,325 ポランコ（ロッテ）