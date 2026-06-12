現地時間11日、日本代表MF遠藤航が負傷によりFIFAワールドカップ2026に臨むメンバーから離脱し、同代表を引退することが明らかとなった。所属クラブのリヴァプールは同12日にクラブ公式Xを更新。遠藤を写真を添えて励ましのメッセージを送っている。

遠藤は壮行試合となった5月31日のアイスランド代表戦に出場したものの、キャンプ地のメキシコ・モンテレイに移動してからは別メニュー調整が続いていた。森保一監督は初戦に間に合うとの見解を示していたが、日本サッカー協会（JFA）は同11日に遠藤のチーム離脱を発表。その後、遠藤自身がSNSを更新して今回の離脱をもって日本代表からの引退を発表した。森保ジャパンのキャプテンを務めてきた遠藤の離脱および代表引退の一報を受けて、日本のみならず世界でも衝撃が走っている。

リヴァプールはクラブ公式X上で「遠藤航が負傷のため日本代表のワールドカップメンバーから離脱し、あわせて代表引退を発表した。上を向いていこう、ワタ」とメッセージを送った。同投稿には8万近い「いいね！」が付いており、コメント欄には「人生は時々本当に残酷だ。彼は究極のプロフェッショナルで、こんな目に遭うに値しないよ」「本当に気の毒だ。ワールドカップでキャプテンとして日本代表を率いるのは、彼にとって信じられないほどの経験だっただろうに」「何て心が締め付けられるような終わり方だ。彼は最後のワールドカップを戦う資格があったのに」といったファンの声が多数寄せられている。

【画像】リヴァプールが遠藤航に励ましのメッセージ…ファン悲痛「こんな目に遭うに値しないよ」