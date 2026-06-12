







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノー選手は11日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「5番・DH」で先発出場。一時同点となる豪快なソロホームランを放った。











8回、1点リードを許して迎えた第4打席。ロッテ4番手の鈴木昭汰投手が投じた初球の直球を完璧に捉えて、打った瞬間それとわかる本塁打を中日ファンが待つ左翼スタンドに突き刺した。



打球速度172.2km/h、飛距離128.6mを記録した今季4号ソロは、まさに規格外の一撃。



この一打で試合を2対2の振り出しに戻した。試合はそのまま延長戦へ突入。



しかし、10回に佐藤都志也選手にサヨナラ適時打を浴び、中日は2-3で惜敗した。























【動画】打球速度172km/h！サノーの規格外4号同点ソロ

DAZNベースボールのXより













規格外な一発



サノー 自慢のパワーを披露！

打球はファンが待っている

レフトスタンドへ！



⚾️ロッテ×中日

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【了】