DeNA・松尾汐恩がスーパーフィールディング！元遊撃手の華麗なフットワー…

横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの松尾汐恩選手は11日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「8番・捕手」で先発出場。華麗な身のこなしで味方投手を救った。
5回、0-0で迎えた1死走者なしで打席には7番の山縣秀選手が入った。DeNA先発の東克樹投手が投じた初球の直球に対してセーフティーバントを敢行。
白球は三塁方向に転がったが、松尾選手が即座に素手で掴み一回転しながら一塁へ送球し、間一髪アウトとした。
東投手はこの好守に救われながらも6回を投げ切り、2安打8奪三振の好投を見せた。
しかし6回に野村佑希選手の犠飛とロドルフォ・ カストロ選手の適時打で2点を失い、さらに8回にもフランミル・レイエス選手の適時二塁打で追加点を許した。
最終的に0-3で敗れ、交流戦5連敗を喫した。
【動画】元遊撃手のフットワークが光る！松尾汐恩のスーパーフィールディングがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
元遊撃手のフットワーク
この打球をなんとアウトに...
松尾汐恩 スーパーフィールディング
⚾️日本ハム×DeNA
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