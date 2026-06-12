







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は11日（日本時間12日）、敵地ピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回に今季第13号となるソロ本塁打を放ったが、7回に左膝の炎症によって代打を送られる事態になった。米メディア『FOXスポーツ』が報じている。



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この試合の大谷は、3回に今季13号ソロ本塁打を放った他に、安打と2つの四球も記録。4打席すべてで出塁しており、打撃面では存在感を示していた。











大谷にとって、今季の負傷に関する不安はこれが初めてではない。5月下旬の試合では右手に死球を受けて一時交代した。その際は打撲と診断されたが、欠場はしなかった。



現時点で復帰時期は明らかになっていない。しかし、デーブ・ロバーツ監督は試合後、これが大谷の長期間離脱に繋がるような重傷だとは考えておらず、楽観的な姿勢を見せている。



心配される大谷の状態についてロバーツ監督は「我々は賢明な対応を心がけているが、トレーナーと話したところ、ハムストリングに軽い痛みがあるとのことだった。無理をさせず、慎重に対応したい」と言及した。





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