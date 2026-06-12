レアル・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得に迫っている模様だ。現地時間11日、スペイン紙『マルカ』や『アス』が報じている。

レアル・マドリードは、同11日にジョゼ・モウリーニョ氏の監督就任を発表している。13年ぶりの復帰となるモウリーニョ氏は2029年6月末までの3年契約を締結し、早速新シーズンに向けたチーム作りに着手している。その一環として同氏が獲得を熱望しているのが同郷のB・シウバであり、クラブは獲得を検討。『マルカ』および『アス』によると、同選手の代理人を務めるジョルジュ・メンデス氏から提示された契約条件をレアル・マドリードが了承し、獲得オペレーションの完了が間近に迫っているという。

なお、マンチェスター・Cは今年4月にB・シウバの退団を発表。9シーズンにわたり在籍し、合計19個のタイトル獲得に貢献したゲームメイカーとの別れを報告している。

正確な左足のキックを武器に創造性溢れるプレーを得意とするB・シウバに対しては、ライバルクラブのバルセロナをはじめ数多くの強豪が関心を示してきた。『マルカ』および『アス』は、B・シウバがレアル・マドリードと1年延長オプション付きの2年契約を結ぶこと、FIFAワールドカップ2026に臨むポルトガル代表に合流している同選手が合宿中にメディカルチェックを済ませたことなどを伝えている。