FIFAワールドカップ2026・グループA第1節が11日に行われ、韓国代表とチェコ代表が対戦した。

1986年から11大会連続で、通算12度目のW杯となる韓国代表と、プレーオフの末に20年ぶり、通算10度目のW杯出場を果たしたチェコ代表が激突。韓国代表ではソン・フンミンやイ・ガンイン、GKキム・スンギュらがスタメンに名を連ねた一方、チェコ代表ではパトリック・シックやトマーシュ・ソウチェクらが先発出場した。

韓国代表が何度かゴールに迫る展開で進んだものの、スコアレスのままで迎えた59分にロングスローからラディスラフ・クレイチが頭で叩き込んでチェコ代表が先制に成功した。

追いかける韓国代表は67分、イ・ガンインの浮き玉のパスに抜け出したファン・インボムがペナルティエリア内で巧みな切り返しから、転ばしたGKを越える浮き玉のシュートを流し込んで、同点に追いついた。

77分には左サイドのセットプレーからソウチェクが頭でネットを揺らしたが、オフサイドによってこの得点は認められず。対する韓国代表は80分にファン・インボムの折り返しをオ・ヒョンギュが合わせて勝ち越し点を挙げた。

試合はこのまま終了。逆転勝利を収めた韓国代表が白星スタートを飾っている。なお、開幕戦となった同組のメキシコ代表と南アフリカ代表の一戦は2－0で共催国のメキシコ代表が勝利を収めている。第2節で韓国代表は18日にメキシコ代表と、チェコ代表は同日に南アフリカ代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

韓国代表 2－1 チェコ代表

【得点者】

0－1 59分 ラディスラフ・クレイチ（チェコ代表）

1－1 67分 ファン・インボム（韓国代表）

2－1 80分 オ・ヒョンギュ（韓国代表）

【動画】ロングスローからチェコ代表が先制も、韓国代表が逆転勝利！