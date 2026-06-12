







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は11日（日本時間12日）、PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。3回の第2打席で、今季13号のソロ本塁打を放った。米メディア『ドジャースネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。



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二刀流で出場した前日の試合で、3試合ぶりとなる12号2ラン本塁打を放っていた大谷。この日は初回の第1打席で四球を選ぶと、両チーム無得点で迎えた3回。相手先発のミッチ・ケラー投手がフルカウントから投じた6球目のスライダーをスイングした。



少し体を泳がされたような形だったが、打球は右中間方向へ勢いよく伸びていくと、そのままフェンスを越えスタンドへ着弾。2試合連続のアーチで、チームに待望の先制点をもたらした。











この一発について、エスピナル記者は「大谷のパワーは本当に規格外だ。フルスイングもせずに、バットの先で変化球を捉えただけだったのに、それでも391フィートも飛んだ。文字通り、彼がその一打を力任せに打ち込んだのが見て取れる」と綴っている。



大谷はこの後第3打席で右安、第4打席で四球を記録し4打席連続で出塁したが、7回の第5打席で代打を送られ交代。試合後、球団は交代理由について左膝の炎症だと発表しているが、大谷は2019年9月に同箇所の手術を受けた過去があり状態が心配されている。





























【動画】、大谷翔平の今季13号がこちら！

MLBの公式Xより













💥2試合連続！ 今季第13号ホームラン



3回表、フルカウント

低めいっぱいのスイーパーを

ライトスタンドへ運びました！



これがホームランにできるのが大谷翔平！ が先制に成功です！

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【了】