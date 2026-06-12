「健康のために豆乳を飲んでいるけれど、これで本当に良いのかな？」

もしあなたがそう感じたことがあるなら、ぜひ注目してほしいプロダクトがあります。市販豆乳の隠れた課題に気づいた一人の豆乳マイスターが、その疑問を解決すべく開発した自家製豆乳メーカー『MIXTAN°（ミクスタン）』です。この画期的な製品は、あなたの毎日の豆乳習慣に革命をもたらすかもしれません。

驚異の成功！「おからまで飲む」新習慣が支持される理由

Makuakeでの先行販売開始後、MIXTAN°は瞬く間に多くの人々の心を掴みました。なんと、支援総額3,859万円、支援者数2,413人、目標達成率12,863％（2025年5月時点）という驚異的な記録を叩き出しています。この数字は、多くの人々が豆乳に対する新たな可能性を求め、「おからまで飲む」という新習慣に大きな期待を寄せていることの何よりの証拠でしょう。

一体、MIXTAN°にはどんな魅力が隠されているのでしょうか？

豆乳マイスターが抱いた「違和感」が革新の原点に

MIXTAN°の開発を手掛けたのは、自身も日常的に豆乳を愛飲する豆乳マイスター、前原彰太さんです。彼は、手軽に続けられる健康習慣として豆乳に魅力を感じていた一方で、市販の豆乳が抱えるある「違和感」に気づきました。

それは、市販豆乳の多くが海外産大豆を原料としていること、そして製造過程で栄養豊富な「おから」が大量に取り除かれているという事実です。さらに、市販の豆乳を買い続けることのコスト、かさばる紙パックごみ、スーパーから持ち帰る重さといった、日々の小さな不便さも感じていたそうです。

「健康のために飲んでいるのに、これで本当に良いのだろうか？」――この素朴な疑問こそが、MIXTAN°開発の原点となりました。

既存の豆乳メーカーの常識を覆すMIXTAN°のこだわり

前原さんは、自身の疑問を解決するため、市場にある様々な豆乳メーカーを実際に購入し、徹底的に比較検証しました。そこで見えてきたのは、多くの既存製品が抱える課題でした。

ステンレスむき出しで焦げ付きやすい

注ぎ口が使いづらく、こぼれやすい

刃の数が少なく、ざらつきが残る

調理中の様子が見えず、状態がわからない

これらの不満点一つ一つに向き合い、約1年もの歳月をかけて開発されたのが、MIXTAN°なのです。

MIXTAN°が提案するのは、まさに「おからまで丸ごと飲む」という、新しい豆乳習慣。乾燥大豆と水を入れるだけで、たったの約30分で自家製豆乳が完成します。

一般的な市販豆乳では捨てられがちなおからには、実は豊富な食物繊維が含まれています。MIXTAN°なら、その大豆本来の栄養を余すことなく、まるごと摂取できるというわけです。これは、健康を意識する方にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

さらに、使いやすさにも徹底的にこだわっています。

MIXTAN°の機能と特長

家族みんなで楽しめるたっぷりサイズ。温かい豆乳をすぐに味わえる。なめらかで口当たりの良い仕上がりを実現。ざらつきを最小限に抑えます。豆乳だけでなく、様々な調理に活用できる汎用性の高さ。調理中の様子が見えるので、安心して使えます。

これまでの豆乳メーカーの課題を見事に解決し、自宅でまるで専属バリスタがいるかのように、新鮮で栄養満点の豆乳が手軽に作れる。それがMIXTAN°が多くの支持を集める理由です。

「買う」から「作る」へ！家計にも地球にも優しい賢い選択

開発者の前原さんは、「MIXTAN°で実現したかったのは、“買うより作る”という習慣です。しかも国産大豆を使って」と語ります。自分で豆乳を作る選択は、栄養価の高さだけでなく、多くのメリットをもたらします。

長期的に見れば、市販品を買い続けるよりもコストを抑えられます。紙パックごみが出なくなり、環境への負荷を減らせます。スーパーで重い豆乳を買い、持ち帰る苦労から解放されます。

冷静に考えると、これほど多くのメリットがある自家製豆乳作りが、MIXTAN°によってこんなにも身近になるなんて、素晴らしいことだと思いませんか？健康への投資、そして地球環境への配慮。MIXTAN°は、私たちの食生活をより豊かで持続可能なものに変える可能性を秘めています。

開発者の想いと未来の食習慣を創造する株式会社ユニラトリー

MIXTAN°を開発した株式会社ユニラトリーは、「買うより、作る」をテーマに、家庭で手軽に健康的な食習慣を実現できる製品開発を進めています。

代表取締役の前原彰太さんの「健康のために飲んでいた豆乳」への疑問から生まれたこの製品は、まさに「あったらいいな」を形にしたもの。彼らの今後の製品開発からも目が離せません。

MIXTAN°を手に入れるには？

現在、MIXTAN°は応援購入サービス「Makuake」にて、2025年7月30日まで先行販売を実施中です。すでに多くの支援を集めているこのプロダクト、気になっている方はぜひプロジェクトページをチェックしてみてください。

商品の発送は2026年8月末までを予定しているとのこと。少し時間はかかりますが、それだけ完成度と期待値が高い証拠とも言えるでしょう。

あなたのキッチンに「新しい豆乳習慣」を

豆乳マイスターの熱い想いと、細部までこだわり抜かれた機能性。MIXTAN°は、ただの家電ではなく、私たちの健康、そして地球の未来を少しだけ良くしてくれる、そんな可能性を秘めたプロダクトだと感じました。

あなたは今日から、どんな豆乳を選びますか？もし、あなたのキッチンにMIXTAN°があれば、毎日の食卓が、きっともっと豊かで、もっと健康的になるはずです。新しい豆乳習慣を始めてみませんか？

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MIXTAN° Makuakeプロジェクトページ

株式会社ユニラトリー 公式サイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。