







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得候補として、依然として最有力候補と見られている。ドジャースは強力なファームシステムを背景に、他球団には難しい大型オファーを提示するかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手を擁しているものの、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を負傷で欠いている。そこでスクバルを獲得して先発ローテーションに厚みを持たせるかもしれない。











そのスクバルを獲得するためにドジャースは、エメ・シーハン投手、ザイア・ホープ外野手、そしてアイダン・ウェスト内野手を放出すべきだと考えられている。



シーハンはタイガースへ移籍すれば、すぐにローテーションへ入る存在と見られている。ホープは来季、ライリー・グリーン外野手やマックス・クラーク外野手とともにタイガースの外野陣へ加わる準備ができているとされ、ウェストは球団に必要な内野の層を厚くする存在になる。



毎年のように大型補強を実行するドジャースについて、エスピナル氏は「このトレードはドジャースにとって迷う余地のないものだ。シーハンは確かに台頭しつつある投手だが、現在は投球フォームに苦戦しており、ローテーションの座が保証された環境が必要だろう。彼らは投手陣の層が非常に厚いため、主力を担うシーハン放出の穴はすぐに埋められる」と言及した。





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