







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。同選手が仮に市場に出た場合、他球団との争奪戦が勃発することは確実だが、米メディア『ドジャースネイション』が勝算は十分にあると言及している。



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タイガースは現段階では、スクーバルの放出にそこまで積極的ではないとされている。ただ、今季終了後にFAを控えていること、チームが地区優勝争いから脱落気味であることなどから、トレード期限で売りに出すとの見方も根強い。











同メディアは「SPNのジェフ・パッサン記者は、現在のドジャースがワールドシリーズ進出を目指す状況にあることを踏まえ、市場で最高のトレードオファーを提示できる球団だと指摘した。そして、エメ・シーハン投手とザイアー・ホープ外野手、さらにエイダン・ウェスト内野手を含む仮想のトレード案を提示した」と言及。



続けて、「ドジャースほど投手と外野手の両方で、層の厚いプロスペクト陣を抱えている球団はない。そしてそのことが、他球団には真似できないトレード案を提示することを可能にしている。シーハンはすぐに先発ローテに加わることができる。ホープは来季には、ライリー・グリーン外野手やマックス・クラーク外野手とともに外野陣を形成できるはずだ。そしてウェストは、ファームに必要な層の厚みをもたらす」という同記者の見解を伝えている。



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