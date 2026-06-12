特定原付は便利だけど、坂道や電欠が不安…」あなたもそう感じていませんか？私も最初はそうでした。しかし【ENNE ZERO】は、その常識を完全に覆します。免許不要で乗れるのに「本気で漕げるペダル」がもたらす驚くべき体験、さらに他にはない手厚い安心保証まで徹底解説。読めばきっと、あなたの移動が劇的に変わるかもしれません！

特定原付の常識を覆す「走行用ペダル」の衝撃

最近、街中でよく見かけるようになった「特定小型原動機付自転車」、通称「特定原付」。免許不要でヘルメットも努力義務という手軽さから注目を集めていますが、一方で「坂道がしんどい」「電欠が怖い」「漕げないから運動にならない」といった声も聞かれます。

そんな既存の特定原付の概念を根底から覆す一台が登場しました。それが、株式会社ENNEが放つ「ENNE ZERO（エンネ ゼロ）」です。

ENNE ZEROが注目される最大の理由は、その驚くべき独自性。「特定原付なのにペダルが付いている」というだけでなく、そのペダルが単なる飾りや発電用ではない、「走行用」であるという点です。これは、今のモビリティ市場に一石を投じる、まさにゲームチェンジャーと言えるでしょう。

坂道ストレスからの解放！もう押して歩く必要なし

あなたもこんな経験ありませんか？特定原付や電動キックボードで少しきつい坂道に差し掛かった途端、スピードがガクッと落ちて、最悪の場合「押して歩くしかない…」と諦める。これでは、せっかくの移動が台無しです。

ENNE ZEROは、走行用ペダルで人の力をプラスできるため、坂道でも失速しにくく、安定して進むことができます。これは、都市部の通勤・通学はもちろん、ちょっとした坂が多い地域にお住まいの方にとっては、まさに「救世主」と呼べる機能でしょう。

電欠の不安は過去のもの！「無限大」の航続距離へ

バッテリー切れの不安は、電動モビリティを使う上で常に付きまとう問題です。「途中で電池が切れたらどうしよう…」そんな心配から、行動範囲を制限してしまう人も少なくありません。

ENNE ZEROは、この不安にも正面から向き合っています。バッテリー残量が少なくなっても、ペダルを漕ぐことで自力で走行を続けられるんです。さらに、車両の走行を検知して必要なシステムを起動する「ウェイクアップ機能」や「ENNE ZEROシステムAI」が連動し、電欠時でも保安機能などを維持。ただ「漕げる」だけでなく、「ちゃんと家に帰れる」ように設計されているのは、非常に心強いポイントです。

電動アシスト自転車を超える「1:5アシスト」の衝撃

従来の特定原付が電動アシスト自転車の代わりになりきれなかったのは、免許やヘルメットの有無だけでなく、本当に「漕げる」ペダルが技術的に難しかったからだとENNEは分析します。

ENNE ZEROは、まさにその壁を突破するために開発されました。人が踏んだ力に対し、1対5相当のアシスト感を目指すという「1:5アシスト」構想は、速度ではなく、「アシスト感」で選ばれる新しいモビリティ像を提案しています。

電動アシスト自転車では物足りなかった「もっと強く押してほしい」という願いを、ENNE ZEROが叶えてくれるかもしれません。発進や坂道、重い荷物を積んだ時でも、驚くほどラクに進める。これは、日々の移動が劇的に変わる体験となるでしょう。

高度な技術が実現する「漕げる」特定原付

走行用ペダル付きの特定原付を実現するには、実は高度な技術が必要です。特に、人力駆動が加わる中で「20km/h」という速度上限をどう維持するか。ENNE ZEROは、この難題を「車体構造と制御ロジックを同時に設計する」というアプローチで解決しています。

その中核となるのが、以下の技術です。

速度が20km/hに近づくと、モーターの電磁力を利用して「ぬるっとした感覚」で自然に加速を抑制します。これは、急ブレーキではなく、まるで「加速抑制装置」のように滑らかに作用し、ライダーはほとんど減速を感じることなく速度上限を維持できます。車速、ペダル回転、走行状態、電源状態などを総合的に判断し、最適な制御量を演算。ダイナミックブレーキの介入量を最適化するほか、電源オフ時のウェイクアップ機能起動も担う、まさにENNE ZEROの「頭脳」です。

街乗りに最適な20km/h、新時代の移動スタイル

「20km/hって遅いんじゃない？」そう思う方もいるかもしれません。しかし、日本の実走調査では、街中での自転車の平均速度は14km/h前後。信号や交差点、歩行者が多い環境では、最高速度よりも「発進の軽さ」「再加速のラクさ」「坂道で失速しないこと」が、はるかに満足度に直結します。

さらに、2026年4月1日からは自転車にも「青切符制度」が導入され、これまでのような「歩道に逃げる」といった利用は難しくなります。ENNE ZEROは、この新たな交通環境にもスマートに対応。速さではなく、20km/hまでの移動を「今までよりずっとラクに」することを追求した、まさに街乗りのためのモビリティなのです。

今がチャンス！ENNE ZERO先行販売と手厚い保証

これほどの革新的な機能と安心感を兼ね備えたENNE ZERO。気になる価格と購入方法についてご紹介します。

驚きのコストパフォーマンス！第2次先行販売価格

＜ENNE ZERO 第2次先行販売価格＞

* 14インチ：169,000円（税抜）

* 16インチ：199,000円（税抜）

このスペックと手厚い保証でこの価格は、正直、驚くほどのコストパフォーマンスだと感じました。

＜第2次先行販売予約について＞

* 受付期間：台数上限に達した時点、または2026年6月27日（土）まで

* 納期：2026年8月より順次出荷を予定

前回実施された第1次先行販売予約では、わずか2日間で1,000台が完売したとのこと。今回も早期完売が予想されます。さらに、第3次先行販売では納期が9月以降となり、価格改定の可能性もあるそうです。気になっている方は、第2次先行販売での購入を強くおすすめします。

業界トップクラスの「安心保証」と見逃せないキャンペーン

電動モビリティを選ぶ上で、購入後のサポートは非常に重要ですよね。ENNE ZEROは、その点でもユーザーに寄り添う姿勢を見せています。

ENNE ZEROには、購入後も安心して乗り続けられる「安心保証」が標準で付帯します。追加料金なしで、すべての購入者が対象となるのは嬉しい限りです。

（バッテリー・モーター・電装部品などは1年保証）

品質に起因する不具合は、部品代・修理工賃・本体の往復送料をすべて無償（当社負担）

簡単な部品は無償で送付、本体を預けずに最短で復帰可能

修理は写真・動画で事前相談可能、スムーズなやり取りを実現

違法モペット卒業キャンペーン

もし、公道走行に不安のあるペダル付き電動バイクやモペットなどをお持ちなら、このキャンペーンは必見です。適正に処分・廃車することで、ENNE ZERO購入時に使える割引コードがもらえます！

新設計「前かごプレゼントキャンペーン」

公道走行に不安のあるペダル付き電動バイク、フル電動自転車、モペット等を自己の判断で適正に処分または廃車した方。ENNE ZERO 14インチ購入で、16インチ購入での割引コードをプレゼント。

なんと、注文番号の下2桁がゾロ目のお客様には、18,800円相当の新設計前かごをプレゼントするキャンペーンも実施されます。ENNE ZEROのために新設計されたオリジナル品で、スタイリッシュなデザインが魅力です。これは、運試しも兼ねてぜひ狙いたいですね！

スタイリッシュに進化！デザインと充実のスペック

ENNE ZEROは、機能性だけでなくデザインにもこだわっています。製品版では、試作機から以下のような変更が加えられ、さらにスタイリッシュに進化するとのことです。

が、ウェーブフィンデザイン採用でを実現し、軽量化も図られます。

スロットルは、より操作しやすい親指スロットルに。

進化したデザインと豊富なカラーバリエーション

も、よりスタイリッシュなデザインに。

カラーバリエーションも豊富に用意されています。あなたのライフスタイルに合わせた一台を選んでみませんか？

モデル名 特徴 ENNE ZERO 14インチ 街乗りでの扱いやすさと小回り性能を重視。コンパクトで取り回しがしやすい。 ENNE ZERO 16インチ より安定した走行感と快適性を求める方へ。

ENNE ZERO 主要スペック一覧

項目 スペック 速度モード 20km/h（アシスト比率5段階切替あり） 組み立て時サイズ 1360＊570＊1040 mm 折り畳み時サイズ 750＊500＊600 mm 重量 22 KG タイヤサイズ 14＊1.95インチ アクセル走行時 50 KM 自転車走行時 142km～無限大 車体最大荷重 150 kg 適用身長 140 ~210 cm 定格出力 600W 瞬間最大電力 1500W 対応地形 都市/山地 バッテリー Panasonic等 48V10.5Ah フレーム素材 アルミニウム合金 防水レベル IP54 製品保証 フレーム2年間、バッテリー・モーター1年 車体色 サンドロック/スノーホワイト/ワーロック/デスティニー ブレーキタイプ ディスクブレーキ 灯火類 LED

ENNE ZEROはこんなあなたにおすすめ！

ENNE ZEROは、こんな方にぴったりのモビリティです。

駅までの移動や近距離通勤を、もっとラクにしたい人

坂の多い地域で、今の電動アシスト自転車に物足りなさを感じている人

荷物が多い日でも、発進や登坂をラクにしたい人

電池残量を気にしすぎずに移動したい人

スピードやアクセルより、強いアシスト感を求めている人

ENNE ZEROは、単にペダルを付けた特定原付ではありません。「坂に強い」「電欠でも帰れる」「20km/hまでの移動がラクになる」という、これまでのモビリティでは実現しにくかった価値を追求した、新しい選択肢です。

あなたの毎日の移動が、ENNE ZEROで「もっと楽しく、もっと快適に」変わるかもしれません。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。