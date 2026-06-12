メキシコ代表MFジルベルト・モラ（クラブ・ティフアナ）が、同代表におけるワールドカップでの最年少出場者となった。

北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026開幕戦が11日に行われ、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が対戦し、2－0でメキシコ代表が勝利を収めた。

この試合に66分から途中出場した17歳240日のモラは、メキシコ代表公式X（旧：ツイッター）によると、1954年にスイスで開催されたW杯に19歳16日で出場したアルフレド・トーレスの記録を塗り替え、同代表史上W杯に出場した最年少選手になったという。

なお、FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトによると、W杯初出場を果たしたモラは、ノーマン・ホワイトサイド（17歳41日／北アイルランド代表）、サミュエル・エトー（17歳99日／カメルーン代表）、フェミ・オパブンミ（17歳101日／ナイジェリア代表）、サロモン・オレンベ（17歳185日／カメルーン代表）、ペレ（17歳235日／ブラジル代表）に続いて、大会史上6番目の年少出場記録を樹立した。

また、データサイト『OPTA』はモラがFIFAワールドカップの歴史において、開催国を代表する最年少選手になったことも伝えている。

【ハイライト動画】開催国メキシコ代表が白星発進！