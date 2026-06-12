ケガによりFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表から遠藤航の離脱が決定した。第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤の離脱に伴い、今大会に臨む日本代表の新キャプテンには板倉滉が指名された。

久保建英は「一選手の僕がコメントできることではない。いろいろな人が話し合って決めたことだと思うので、みんなの気持ちを尊重して、僕ら残された選手は頑張るだけ」と力を込めた。別メニュー調整が続いていた遠藤航の離脱は、練習開始前のミーティングで森保一監督から伝えられた。「練習前に聞いたので、みんなビックリしていましたけど、ミーティングに（遠藤が）いなかったので、何かあるのかなと思っていました」と語った。

長らく日本代表で共闘した久保と遠藤。「感謝しかないですし、個人としてもチームとしても遠藤選手に助けられてばっかりだった」と、これまでチームを支え続けてきたキャプテン遠藤への感謝を口にした。オランダ代表との初戦まで残り3日。主将離脱というショッキングなニュースに直面しながらも「やるしかない」と前を向き、残されたメンバーで戦い抜く覚悟を示した。

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