日本代表DF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）が、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の日本代表離脱についてコメントした。

15日に、FIFAワールドカップ2026の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。

谷口は遠藤の離脱を受け「やっぱり辛いです」とショックを隠せない様子。「カタールW杯が終わってから、このチームをキャプテンとして引っ張ってきた選手だし、そういった選手がケガをしてからこの大会にかけて全力を尽くしてきた中での離脱というのは、航の気持ちを考えると正直辛い。チームへの影響、チームに対する影響が大きいのは間違いないと思ってます」と、この4年間の思いを受け止めた上で、影響は大きいと語った。

朝のミーティング時に森保一監督から遠藤の離脱を聞いたという谷口。「驚きました」と率直な感想を口にし、「ここから徐々に回復して合流してくると思ってましたし、たぶん本人もそういうつもりだったと思います」と、遠藤が復帰するものだと思っていたとコメント。「その中で、色々な判断があって、離脱になったと思うので、驚きましたし、航の気持ちを考えると、すごく辛いというのが正直なところ」と、驚きが大きいことを強調した。

遠藤の離脱を受け、新たなキャプテンにはDF板倉滉（アヤックス／オランダ）が就任した。よく知る板倉だが、「（板倉）滉のチームでの存在感や、キャラクターも含めて、すごく良いものは持っているのは皆さんもわかっていると思う」と語り、「できるだけサポートしていきたい」と、ベテランとしても支えていきたいとした。

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