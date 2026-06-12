遠藤航が負傷のため、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表から離脱することが11日に決定した。

瀬古歩夢は遠藤離脱にともない「もうボランチでいくと思っています。自分は初戦に向けていい準備をするだけかなと思っています」と明言。遠藤離脱に伴う追加招集がFW町野修斗であることで、そう理解していると話した。

瀬古自身は所属するル・アーヴルでボランチでのプレー時間も増加。日本代表では直近の5月31日のアイスランド戦でボランチ起用されている。「自分のいつも通り、今までやってきたことをやればいいかなと思っていますし、そこしか考えてないです」とし、「今までは、全ポジション、センターバックも含めてやるつもりでした。もちろんそこには変わりないですけど、航くんが離脱したことによって、ちょっとだけ明確になったかなとは自分自身思っています」と、自身のできることをやるだけと強調している。

遠藤離脱については「もちろん悲しい」とコメントし、「今までこのチームを引っ張って、キャプテンとして引っ張ってくれた人がいなくなるのは辛いです」と心境を明かしつつ、「起きた事実は変わらないですから、今いるメンバーで上を目指すために頑張っていきたいと思います」と、まずは初戦に向けて集中していくとしている。



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