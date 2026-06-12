日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の日本代表離脱について言及した。

15日に、FIFAワールドカップ2026の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。

遠藤の離脱決定を受けて堂安は「もちろん悲しかったですし、やっぱり彼がこのチームのキャプテンであることは全員が認めていたし。僕とか（板倉）滉くんもキャプテンマーク任されてましたけど、彼に勝てると思ってやってなかったです。彼が1番のキャプテンということは、チーム全員が認めていた。本当に偉大なキャプテンだったので、悲しかったなって思いはあります」と、非常にショックの大きい離脱だとした。

ただ、初戦のオランダ戦は迫ってくる状況。「ただ、もうそんなこと言ってられない」と前を向かなければいけないとし、「航くんのためにとか、浅はかなこと、安易なことは言えないですけど、 ちょっとでも託してよかったと思えるように、結果で見せるしかないですし、そういう気持ちで覚悟決めてやりたいなと思います」と、残りのメンバーで戦っていく覚悟を改めたとした。

今日の出発時に遠藤の離脱が発表されたという中で、「（チームの）ほとんどが知らなかったと思うので、動揺っていう言葉が合ってるかわかんないですけど、『あ、そうなの』みたいな、『確かに今日朝、航くん見てないよね』みたいな感じでした」と、周囲は驚きはあったとのこと。堂安自身は「直接聞きました」と、遠藤本人から事前に聞いていたと明かした。

新たにキャプテンに就任したのはDF板倉滉（アヤックス／オランダ）。同世代としてよく知り、長らく一緒にプレーしてきた存在。「彼はクールに見えて、熱い男なので、僕的には彼はできると思う」とコメント。「おそらく何かあったら、僕に1番相談してくる」と、2人の関係にも触れながら「彼1人で決めるように、責任感を押し付けるようなチームじゃない。全員、助け合いながらやる」と、チームが1つになって戦っていくとした。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞