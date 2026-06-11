







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのかが注目されている。既に複数選手のトレード噂も浮上しているが、米メディア『ファンサイデッド』は、現有戦力のコンディション調整を優先すべきではと主張している。



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今季のドジャースは日本時間9日終了時点で、2位に7.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を快走している。ただ、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エドウィン・ディアス投手など、投手陣には故障者が相次いでいる状況だ。











こうした現状もあってか、同メディアはトレード期限におけるドジャースの戦略について、「既にほとんどすべてを手にしているチームに、さらに何を与えればいいのか？ チームのラインアップには目立った弱点がほとんどなく、先発も使い切れないほど揃っている。もちろん、10月の戦いに向けてブルペンの層はいくら厚くても困らない。だが、それ以外に関していえば、とにかく全員が無事にポストシーズンへたどり着くことが最大の課題だ」と主張している。



獲得コストがかさむことなどから、フロントもトレード期限での補強には消極的だとされているが、実際の動きがどうなるのかは要注目だ。



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