







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの蛭間拓哉は11日、ファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦に「6番・右翼」で先発出場。5回の第2打席で、今季3号本塁打を放った。











西武は初回に巨人に1点を先制され、迎えた5回表の攻撃。この回先頭の蛭間が左打席へ入った。



巨人先発は、将来のエース候補として期待される育成右腕・園田純規。カウント1-2からの4球目、インコースにきた143キロのストレートを蛭間がフルスイングした。



糸を引いたような低弾道のライナーが、あっという間に右翼フェンスを越えて着弾。蛭間の豪快な今季3号ソロ本塁打で、西武が1-1の同点に追いついた。



しかし西武はその裏、巨人に2点を奪われて勝ち越しを許すと、8回にもダメ押しの1点を追加されてしまう。結局、最終スコア1-4で西武は巨人に敗れた。



この日の蛭間は本塁打を含む4打数1安打。直近6試合で10安打を放つなど打撃の状態が上向いている。2022年のドラフト1位外野手が、一軍返り咲きを目指して奮闘中だ。



























【動画】あっという間に着弾、蛭間拓哉の第3号ホームラン

DAZNベースボールのXより













低弾道ライナー



あっという間に着弾

蛭間拓哉 第3号ホームラン



⚾️巨人×西武（ファーム）

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【了】