「不調から立ち直る登板に」今永昇太、5回無失点7奪三振の好投！　打線援…

今永昇太 最新情報
シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、10日（日本時間11日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦に先発し、5回投げて2安打2四球無失点7奪三振の好投を披露。復調の兆しを見せたと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。
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ホームランが出やすいことで知られるクアーズ・フィールドという難しい環境ながら、5回を2安打2四球に抑え、7つの三振を奪って無失点。
制球と奪三振能力がしっかりと戻っていることを示し、直近の低迷が嘘のような活躍ぶりだった。
しかし、打線の援護には恵まれず。
カブスは9回にサヨナラ負けを喫して2-3で敗れ、好投した今永に勝ち星はつかなかった。
6試合連続未勝利となったものの、同メディアは「最近の不調から立ち直るには良い登板となった」とし、これまでの不振を払拭する前向きな内容だったと評している。
一方で、今永が白星から遠ざかっている事実にも触れ、同メディアは「6試合連続で白星なし」と、結果が伴っていない現状を指摘している。
それでも今回のような投球を続けられれば、白星は自然とついてくるはずだ。
ローテーション再建を急ぐカブスにとって、今永がかつての安定感を取り戻せるかどうかは、これからの戦いの行方を大きく左右することになるだろう。
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