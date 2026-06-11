「カブスは放出を検討すべき」鈴木誠也にトレードの噂！？　希少性で複数…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手に、トレードの可能性が浮上している。今季54試合で打率.247・出塁率.333、9本塁打22打点を記録する主砲をめぐる放出論を、米メディア『ヘビー』が報じた。

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同メディアによると、米紙『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者は「カブスは放出を検討すべき」との見方を示したという。











鈴木は5年総額8500万ドル（約136億円）契約の最終年にあり、シーズン終了後にはフリーエージェント（FA）となる。



2022年のメジャー移籍以降、カブス打線の中軸を担ってきた右の強打者であり、その放出論が表面化したこと自体が、チームの苦境を映している。



保有し続けたままFAで失えば、見返りはドラフト指名権にとどまるため、トレードでより大きな対価を得るべきだという考え方だ。



背景には、カブスの投手事情がある。



チームの先発防御率は4.87でリーグ28位に沈んでおり、投手陣の補強が急務となっている。



同メディアは、ローゼンタール記者の分析として「市場に右打者は少ない」とし、希少な右の長距離砲である鈴木を放出すれば、見返りに先発投手を獲得できる可能性があると伝えた。



鈴木は8月に32歳を迎える。



ノートレード条項を持つものの、クオリファイング・オファーを避けるためにトレードを容認する可能性が高いとみられている。



移籍先の候補としては、ニューヨーク・ヤンキースやシアトル・マリナーズ、アトランタ・ブレーブス、ボストン・レッドソックス、フィラデルフィア・フィリーズの名が挙がっているようだ。



トレード期限は8月3日に設定されている。



カブスがプレーオフ圏を争いながらも投手補強を優先するのであれば、鈴木は最も価値の高い放出候補の一人となるだろう。



右の強打者が市場で不足しているだけに、複数の球団が関心を寄せるのは間違いない。



もっとも、カブスはナ・リーグのワイルドカード争いで最後の枠まで1.5ゲーム差につけており、戦力を放出するか上積みするかは難しい判断を迫られる。



主力として打線を支えてきた看板打者の去就は、夏の補強戦略を映す試金石となりそうだ。



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