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ロサンゼルス・ドジャースは現在、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を負傷で欠いている。そこで、トレード期限までにミネソタ・ツインズのエースであるジョー・ライアン投手の獲得に動くかもしれない。米メディア『ヘビー』のマリア・アルドリッチ記者が言及した。



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30歳のライアンは、今季14試合に先発登板して76回1/3を投じ、防御率3.07、奪三振84を記録している。昨季は31試合のうち30試合に先発登板し、171回を投じ、防御率3.42、奪三振194の成績だ。











ドジャースはスネルとグラスノーが60日間の負傷者リスト（IL）に入っており、先発投手が手薄になっている。そこで、ライアンの獲得が浮上した。



ドジャースはザイア・ホープ外野手とケンドール・ジョージ外野手、さらにリバー・ライアン投手を放出すれば、ライアンを獲得できると見られている。ドジャースのプロスペクトランキングでは、ホープが1位、ジョージが13位、ライアンが6位に位置している。



積極的な補強を続けてきたドジャースについて、アルドリッチ氏は「ドジャースは近年、球界のビッグネームを次々と獲得したことで、批判を浴びてきた。オフシーズンだけでもカイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を獲得し、大谷翔平選手も残留している。彼らはメジャーリーグで最も圧倒的な球団であり、ライアンとの契約が成立すれば、ファンの間でさらなる不満を招くだろう」と言及した。





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