







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くも目立っている。正捕手のウィル・スミス捕手が故障気味なこともあり、今後ますます存在感を高めていくものと思われるが、デーブ・ロバーツ監督は“目”の良さを称賛しているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のラッシングは日本時間10日終了時点で36試合、打率.286、8本塁打、21打点と好成績を残している。一方、相手チームのサイン盗みを疑ったり、試合中に暴言を吐いたりといった振る舞いが度々物議を醸している。











そのラッシングについて、同メディアは「昨季は限られた出場機会の中で苦戦したが、今季は飛躍のシーズンを送っている。また、彼は自動ボール・ストライク判定システム（ABS）のチャレンジでもチームに貢献している。捕手として判定に異議を唱えた際の成功率は18回中11回で61％、打者としては3回中1回で33％の成功率を記録している」と指摘。



続けて、「ロバーツ監督は『実は、彼は捕手としての方がずっと優秀だよ』と冗談を飛ばしつつ、『でも、そう考えると納得がいくけどね。捕手はボールを受け取る立場だし、打者がスイングの途中でボールを見失うこともあるからね。でも彼は捕手として、相手にとって非常に厄介な存在なんだ』と語った」と記している。





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