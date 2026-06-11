







大谷翔平 最新情報

ニューヨーク・メッツは今季、思ったようなシーズンを送れておらず、トレード期限までに売り手に回る可能性がある。そこでフレディ・ペラルタ投手が放出の候補となっており、ロサンゼルス・ドジャースが獲得に動くかもしれない。米メディア『ライジング・アップル』のニック・ディーズ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手を擁しているが、ブレイク・スネル投手らを負傷で欠いており、先発投手の補強が必要だ。そこでドジャースはデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得が噂されており、彼を獲得できなかった場合、ペラルタに動く可能性がある。











一方でメッツが狙えるドジャースの有望株として挙げられているのが、ジェームズ・ティブス三世外野手だ。ティブスは2年前にサンフランシスコ・ジャイアンツから1巡目指名を受けた選手で、昨季はラファエル・デバース内野手とのトレードでボストン・レッドソックスへ移り、その約1か月後にはダスティン・メイ投手とのトレードでドジャースへ移籍した。



また、投手ではリバー・ライアン投手がペラルタの長期的な代役候補になり得る。メッツが今季中に巻き返す可能性は極めて低いと見られているが、来季には再びワールドシリーズを狙う体制を整えるはずだ。そのため、ペラルタ放出の見返りには先発投手の補強が求められる。



ペラルタの獲得には多くの有望株を放出する必要があり、ディーズ氏は「彼とのトレードにおいて、ドジャースが手放すには非常にもったいない有望株選手が何人かいる。これは明らかな事実だ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】