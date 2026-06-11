北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026は、現地時間11日に開幕する。オープニングマッチを飾るのは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表だ。『アス』メキシコ版は10日、開幕戦の前日会見に出席したメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督の声を伝えた。

グループAに入ったメキシコ代表は、南アフリカ代表、韓国代表、チェコ代表と同居する。過去最高成績はベスト8。1972年大会、1982年大会の2度にわたって準々決勝に駒を進めているが、いずれも母国開催だった。

だからこそ、今大会のメキシコ代表にかかる期待は大きい。当然、アギーレ監督も国民からの期待を直に感じているが、それはネガティブな意味の“重圧”ではないという。

「開幕戦を前に、我々は確信と自信に満ちている。何が起ころうとも、この国の人々が我々を支えてくれると感じられているからだ。今後、何十年にもわたって語り継がれるようなお祭りになる。だからこそ、我々は落ち着いていなければならない。明日は、メキシコの歴史上、2度とないような1日になるだろう」

アギーレ監督は現役時代、ベスト8に入った1986年大会を選手として経験している。今度は監督として、母国開催のワールドカップを戦うこととなるが、「40年前にあの舞台に立ち、今日もここにいる。これは感動的であると同時に、大きな名誉だ」と口にする。

ただし、自らは「チームで最も重要とは言えない存在」と補足。その真意は、ピッチに立って戦う選手たちこそが“主役”という思いから来ているようだ。「重要なのは選手たちが自分の役割を果たすこと。ただし、勝敗に関する責任は、すべて私が負う」と付け加えた。

現在のチーム状況については、「準備期間は十分だったし、適切な調整ができた」とアギーレ監督。国内組の選手たちは5月上旬から国内合宿に励んでおり、FIFAワールドカップ2026に向けて、余念のない準備を進めてきた。開幕戦を翌日に控える中、アギーレ監督は「コンディションに不安があった選手たちも、いまは問題ない。良い試合をするための条件はすべて整っている」とも発し、チーム状態は上向きだと主張した。

なお、メキシコ代表は過去、ワールドカップの開幕戦で勝利したことがない。今回こそはそんな不名誉な記録を打ち破ることが期待されるが、アギーレ監督自身は「一度も勝ったことがないとは知らなかった」と気に留めていない。「勝利を目指すため、もう一つの理由ができたね。教えてくれてありがとう」と、質問した記者への感謝を述べると、「明日、そんな記録は終わりにするよ」と力を込めた。

メキシコ代表と南アフリカ代表が対戦するFIFAワールドカップ2026開幕戦は、日本時間で11日の28時00分（12日の4時00分）にキックオフを迎える。

【動画】メキシコシティの空に浮かび上がったのは…