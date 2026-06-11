日本時間11日、大谷翔平が今季ワーストの4失点を喫した。そこで改めて注目を集めているのが正捕手ウィル・スミスの不在だ。代役のダルトン・ラッシングとのコンビに大きな問題があったとは言い切れないものの、一部ファンの間では“ある捕手”の再獲得を待望する声も浮上している。なぜ今、その名前が再び注目を集めているのか。その理由を探る。（文：八木遊）

[caption id="attachment_268836" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は日本時間11日のピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打者としては9回に12号2ランを放ったが、投手としては今季ワーストとなる4失点を喫した。

この日の大谷は4つの四死球を与えるなど制球が定まらず。5試合ぶりの被弾も浴び、7回途中、あとアウト1つで規定投球回数に到達するというところで無念の降板となった。

序盤に球数がかさんだこともあり、大谷が7回を投げ切れなかったことはまだ想定の範囲内だった。

しかし、今季登板した試合の半分以上で自責点0に抑えていた大谷が4失点（自責点3）を献上するとはファンにとっても予想外の内容だった。

これで0点台を維持していた防御率も1.06に悪化。試合終了時点の防御率としては、今季初めて1点台となり、一部ファンの間では正捕手ウィル・スミスの不在を気にする声も上がった。

そのスミスは、数日前から首の違和感を訴え欠場が続いていた。この日も出番はなく、デーブ・ロバーツ監督は試合後にスミスの負傷者リスト（IL）入りを明言した。

そんなスミスに代わってマスクを被ったのが、ダルトン・ラッシングだった。ラッシングは2番手捕手として出場機会は限られているものの、打撃力には定評のある選手。実際に、打率と本塁打はどちらもスミスを上回っている。

しかし、守備面ではまだ課題も多く、今季ラッシングがマスクを被った試合でのチーム防御率（いわゆる捕手防御率）は3.66で、スミスの3.02を上回っている。もちろん投手や対戦相手など複数の要因が絡む数字だが、現時点では経験値の差を指摘する声もある。

もっとも、今回の“乱調”をラッシングとのコンビだけで説明することはできない。実際、大谷は過去にラッシングとバッテリーを組んだ試合で好投しており、捕手変更そのものがマイナスだったとは言い切れない。

ただ大谷がスミス以外の捕手とバッテリーを組んだのは今季11試合目にして初めてだった。ちょっとしたリズムやコンビネーションの違いが綻びを生んだ可能性はあるだろう。

[caption id="attachment_266651" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のベン・ロートベット（写真：Getty Images）[/caption]

大谷降板後にリリーフ陣も炎上したことで、一部ファンの間ではラッシングの経験不足を不安視する声も見られた。それを受けてSNSなどで聞かれたのが“第3の捕手”を捜索する声だった。

「今こそロートベットの時間だ」

「ロートベットがいたらなぁ」

「ロートベット取ってくる説はありそう」

「ところでロートベットどこにいるの？」

日米のファンがこぞって名前を挙げたロートベットとは、昨季ドジャースでプレーしたベン・ロートベットのこと。昨季終盤にスミスとラッシングが相次いで負傷し、急遽チームに加わり、巧みなリードでドジャース投手陣を引っ張った。捕手不在の危機を救った陰の立役者とまで言われた。

大谷がロートベットとコンビを組んだ2試合では計11イニングを投げて無失点。山本由伸とのバッテリーでもノーヒッター目前の快投を演出している。

現在ロートベットはメッツ傘下3Aシラキュースでプレーしているが、今月上旬から7日間の負傷者リスト入りしている。ケガの詳細は不明ながら、軽症であれば近く戦列復帰する見込みだ。

現時点でドジャースが獲得に動く兆候はないが、昨季の働きを知るファンにとって、ロートベットの存在が今なお特別であることだけは確かなようだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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