







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が腰の故障により離脱している。1日でも早い復帰が待たれる中、米メディア『ファンサイデッド』は、今後放出される可能性について言及している。



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同メディアが着目したのは、現在労使交渉で導入が議論されているサラリーキャップ。現段階ではまだ可否は不明だが、仮に導入となった場合は「資金力のあるチームはサラリーキャップの規定を満たすために、すぐに選手構成の調整を迫られることになるだろう」と指摘した。











続けて、「最も支出額の多い5チームを見てみると、期限内にサラリーキャップの上限を下回るためには、少なくとも1人の選手を何らかの方法で放出する必要があるだろう」としつつ、ドジャース、トロント・ブルージェイズ、フィラデルフィア・フィリーズ、ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツにおける放出候補をそれぞれピックアップ。



ドジャースで候補と目されたのがグラスノーで、「ドジャースはおそらく、カイル・タッカー外野手をトレードに出そうとするだろう。しかし、今季のパフォーマンスを考えるとかなり難しい話だ。そう考えると、放出候補としてはグラスノーの方が現実的かもしれない。度重なる故障歴を持つ右腕は、ロースターの中でも最も代替しやすい選手の一人だろう」と記している。



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